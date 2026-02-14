Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – San Valentino di sangue sulle strade della provincia di Pisa. All’alba di stamattina, un 25enne è stato ucciso a colpi di pistola a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte, nel Comprensorio del Cuoio pisano.

La vittima, di origini albanesi e residente a Fucecchio, stava rientrando da una serata trascorsa con due amici quando, secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava sarebbe stato affiancata da un’altra vettura dalla quale sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Almeno tre gli spari uditi dai residenti della zona. Fatale la ferita inferta al collo del giovane. Le indagini dei carabinieri sono attualmente in corso per chiarire la dinamica dell’omicidio e le motivazioni.

Il killer e’ stato fermato in A1. Era a bordo di un suv diretto verso Roma. Si tratta di un giovane italiano di origini albanesi. Stava cercando di far perdere le sue tracce: è stato bloccato dalla polizia all’altezza del km 350 e ora è accusato di omicidio.

