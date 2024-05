SIENA – “Questo fine settimana siamo stati impegnati nel ricordo di Giacomo Matteotti a cento anni dalla sua barbara uccisione – dice Alfredo Ardanese, segretario provinciale del Partito Socialista Italiano -. A Siena, grazie all’impegno della Provincia che ringraziamo, abbiamo depositato un mazzo di garofani nella omonima piazza a cui è seguita una commemorazione grazie al professore Stefano Caretti, massimo studioso di Matteotti.

Ci ha fatto piacere e ringraziamo l’Istituto storico per la resistenza per la l’ospitalità e l’organizzazione. Domenica poi abbiamo tenuto un’analoga commemorazione a San Quirico d’Orcia nel giardino che ospita il monumento ai caduti e che si trova proprio in via Matteotti. Erano presenti i nostri candidati al consiglio comunale ma anche i candidati a sindaco di San Quirico e di Castiglione d’Orcia. Stiamo registrando in queste settimane e in questa campagna elettorale per le Europee e le amministrative una grande attenzione per il Partito socialista che in molte occasioni è tornato a presentare il proprio simbolo. In tanta confusione politica che oggi attraversa il dibattito pubblico, siamo tornati a essere un punto di riferimento anche per i giovani che vedono in figure come lo stesso Giacomo Matteotti o Sandro Pertini degli esempi di rigore e portatori di valori di giustizia sociale, libertà e lotta allo sfruttamento”.

1 di 5

“Per questo – prosegue Ardanese – invitiamo tutti a partecipare alla nostra prossima iniziativa domenica 26 maggio a Rapolano Terme per un omaggio a Giacomo Matteotti nella omonima piazza in centro storico. Sarà quella l’occasione anche per la intitolazione della locale sezione del Psi proprio a Matteotti. Con noi ci saranno anche i candidati al Parlamento europeo con la lista “Stati Uniti d’Europa”, Tiziano Busca e Giuseppina Bonaviri, il segretario regionale Aldo Repeti oltre a Giorgio Del Ciondolo della segreteria nazionale e ai candidati consiglieri nei Comuni della provincia di Siena. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.