PISA – I comitati pro Palestina in azione a Pisa. Alcuni studenti hanno bloccato la circolazione nella zona dei lungarni, con striscioni e tende.

Azione collegate alle proteste per le collaborazioni con Israele degli atenei. Sul posto le forze dell’ordine per ripristinare la normale viabilità. Inevitabili i disagi per i passanti.