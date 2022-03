LIVORNO – I portuali di Livorno in somministrazione da Intempo hanno aperto lo stato di agitazione e domani martedì 15 marzo alle ore 11 effettueranno un presidio di protesta davanti all’Autorità del sistema portuale di Livorno.

Sono 16 portuali assunti part-time e a tempo determinato presso l’agenzia di lavoro somministrato Intempo – scadenza del contratto è fissata a fine 2022 – che chiedono garanzie sul proprio futuro. Il sindacato Nidil-Cgil chiede soluzioni che “mettano definitivamente al sicuro l’occupazione di questi precari storici”.

“La cosa inaccettabile – afferma Filippo Bellandi, segretario generale Nidil Cgil di Livorno – è che le imprese articolo 16 continuino ad effettuare assunzioni a tempo determinato (una trentina quelle registrate negli ultimi mesi) senza attingere dal personale Alp o Intempo. Inaccettabile inoltre che la stessa Alp stia cercando di ampliare il proprio organico senza attingere dai 16 portuali Intempo: un vero schiaffo nei confronti di lavoratori che da circa 6 anni svolgono con professionalità ed impegno il proprio lavoro e che si vedono esclusi dalla possibilità di stabilizzazione. Non capiamo infine quale ratio si nasconda nello spostamento in Alp di personale proveniente da imprese articolo 16 in cui non risultano dichiarati né esuberi né stati di crisi aperte”.