FIRENZE – “A livello nazionale sento la necessità che venga riconosciuto un corpo di polizia regionale molto flessibile, non grande, con cui poter avere maggiore capacità di attuazione delle ordinanze, delle delibere di giunta, degli atti della Regione. Proprio per questo auspico che si arrivi presto a discutere di una polizia regionale”.

Lo ha auspicato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, spiegando come “Ora che l’emergenza Covid si propone in altre forme – ha aggiunto Giani – dovremmo prendere esempio da quello che è accaduto in questi due anni” in cui “ho sentito il bisogno di una polizia regionale per poter applicare le ordinanze che cambiano la vita della comunità”. E lo stesso, ha concluso Giani, “posso dire su un’altra questione che sento tanto, ovvero la questione del lavoro e della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Anche in questo caso mi sarebbe utile una polizia regionale che intensifichi i controlli, le verifiche”.