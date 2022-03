FIRENZE – Oltre 22.500 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici domestici. Sono quelli gestiti in Toscana nel corso del 2021 da Erion Weee, il consorzio del Sistema Erion dedicato, il 7% in più del 2020.

Il corretto trattamento di questi rifiuti ha permesso di riciclare quasi 11.800 tonnellate di ferro, più di 2.770 tonnellate di plastica, quasi 500 tonnellate di rame e 400 tonnellate di alluminio, evitando l’emissione in atmosfera di 128.500 tonnellate di CO2 e consentendo di risparmiare oltre 33.000.000 di kWh di energia elettrica.

Tra i Raee domestici gestiti da Erion in Toscana, prevalgono lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe, stufe elettriche, boiler e microonde (raggruppamento R2) con 11.970 tonnellate; più di 5.640 tonnellate sono, invece, rappresentate da frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il deposito di alimenti (R1). Terza posizione per i Raee del raggruppamento R3 (Tv e Monitor) con oltre 3.330 tonnellate.