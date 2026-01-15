Tempo lettura: < 1 minuto

PRATO – Un albero di grandi dimensioni è crollato questa mattina poco dopo le 8 in via Roma, all’incrocio con via Zarini, bloccando completamente la carreggiata e creando disagi al traffico.

La pianta, per cause ancora da accertare, ha investito diverse auto parcheggiate e colpito un veicolo in transito. Il conducente è stato soccorso sul posto dai sanitari e trasportato in ospedale per controlli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla rimozione dell’albero, e la polizia municipale, impegnata nella gestione della viabilità deviata. L’episodio ha provocato notevoli rallentamenti nella zona.

