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PISA – Si erano conosciuti su una chat online e, dopo una serie di messaggi e conversazioni, avevano deciso di incontrarsi di persona dopodichè lui l’avrebbe violentata più volte. È questo l’incubo che avrebbe raccontato e vissuto una giovane di circa 20 anni della provincia di Pisa.

I fatti risalirebbero a pochi giorni fa. Secondo quanto riferito dalla ragazza ai soccorritori, dopo il primo incontro l’uomo, più grande di lei, l’avrebbe convinta a salire nel proprio appartamento, dove si sarebbero verificati gli abusi. La giovane sarebbe poi riuscita ad allontanarsi, in stato di forte shock, raggiungendo successivamente l’ospedale.

Le indagini, coordinate dalla procura di Pisa, sono affidate alla squadra mobile, con il supporto della sezione specializzata nei reati di violenza di genere. Attorno alla vittima è stata attivata una rete di assistenza e sostegno.

L’uomo è stato individuato e denunciato. Al momento non sussistono i presupposti per l’arresto in flagranza. La giovane lo accusa di violenza, mentre lui respinge ogni addebito, sostenendo che il rapporto fosse consenziente. Gli investigatori stanno ricostruendo l’accaduto per verificare eventuali responsabilità di terzi o la presenza di altre persone informate sui fatti.

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