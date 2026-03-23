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MARINA DI CARRARA – La nave dell’ONG SOS Méditerranée Ocean Viking ha attraccato intorno alle 7 alla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara), con a bordo i 116 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale (alcuni salvati da una piattaforma per il gas al largo della Sicilia).

Le operazioni di sbarco si sono svolte regolarmente, coordinate dalla Prefettura di Massa-Carrara: i naufraghi sono stati trasferiti al padiglione C di Imm-CarraraFiere per il primo soccorso medico, il triage e le procedure di identificazione. Successivamente, partiranno verso le varie strutture di accoglienza distribuite in Italia.

Il primo sbarco del 2026

Si tratta del primo sbarco del 2026 nel porto toscano, che conferma però il suo ruolo consolidato: dal 2023 sono stati 21 gli attracchi di navi ONG qui, per un totale di 2.385 migranti sbarcati (inclusi questi 116). Per la Ocean Viking è la settima volta a Marina di Carrara.

Nuovo sbarco di migranti a Marina di Carrara, è il 15° dal 2023

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