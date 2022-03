FIRENZE – “L’assistenza sanitaria deve essere a carico delle Regioni, l’accompagnamento sui territori deve essere esclusivo appannaggio dei Comuni, perché riguarda inclusione scolastica, mediazione culturale, mediazione linguistica e così via”.

I Comuni sono preoccupati per quello che sta accadendo in tema di accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina e per voce di Matteo Biffoni, delegato Anci immigrazione, chiedono di rivedere il sistema di accoglienza stesso.

“Sono preoccupato per quello che sta accadendo: so che esiste un’adeguata consapevolezza del fenomeno che stiamo fronteggiando, spero ce ne sia altrettanta sulla necessità di revisionare il sistema di accoglienza a fronte degli arrivi previsti nelle prossime settimane” ha detto il sindaco Biffoni, intervenendo all’assemblea nazionale di Ali.

Tra le richieste al Governo anche il trasferimento di risorse adeguate ai Comuni per garantire la copertura del costo dei minori e il buon funzionamento dei servizi sociali, per i quali si sollecita lo sblocco delle assunzioni, e per l’impiego delle professionalità necessarie. “Il rapporto con il Terzo settore – ha osservato – è fuori da ogni discussione, ma la contrattualizzazione deve essere a livello locale perché i servizi necessari ricadono sui territori. Questa è una sfida epocale, dobbiamo dare un’accoglienza degna e strutturata a chi fugge dalla guerra”.