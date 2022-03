SIENA – Arriveranno a tarda serata nel Senese, dopo aver fatto tappa a Roma. Dieci profughi di nazionalità ucraina che saranno ospitati nell’ex seminario di Colle Val d’Elsa (Siena).

Si tratta di donne in età avanzata, in fuga dalla guerra. L’assistenza sarà fornita dalla Caritas, mentre ai pasti ci penserà l’amministrazione di Colle, in collaborazione con l’Azienda speciale multiservizi. “Prosegue il nostro impegno per l’Ucraina non solo con interventi sul posto, in collaborazione con i missionari di don Orione a Leopoli, ma anche con l’ampliamento dell’ospitalità dei profughi nelle nostre comunità”, ha affermato Anna Ferretti, in rappresentanza della Caritas, che si farà carico della gestione per tutta la loro permanenza: “Abbiamo il pieno supporto del Comune e dell’università per Stranieri. Adesso arrivano queste persone, ma noi abbiamo dato disponibilità anche per il futuro”.

Questo gruppo si unisce ai tanti profughi già arrivati in Regione, con le presenze che hanno sforato le 5 mila unità. Complessivamente, in questa tornata, arriveranno 600 persone, che saranno distribuite su 40 diocesi su tutto il territorio italiano.

https://www.agenziaimpress.it/in-toscana-superato-il-tetto-dei-5-mila-profughi-dallucraina/