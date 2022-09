FIRENZE – Banchi di scuola e solidarietà. Binomio che si è rivelato spesso fondamentale per offrire una possibilità a chi ha meno.

A ricordarlo Unicoop Firenze e Fondazione “Il Cuore si scioglie”, che in vista del ritorno in classe (previsto il 15 settembre), sono pronte a donare 136 mila confezione di materiale scolastico, raccolto in 96 punti vendita. Protagonisti anche la rete regionale Pollicino, che si occupa di minori con fragilità e oltre 200 associazioni del territorio.

“Nonostante le difficoltà che molti toscani si trovano ad affrontare, la raccolta scolastica di sabato scorso ha confermato che la generosità dei soci e dei clienti resiste – affermano da Unicoop -. Ringraziamo di cuore chi sabato ha donato materiale scolastico e chi lavora ogni giorno a stretto contatto con le famiglie più colpite dalla crisi economica. Non ci poteva essere una risposta più partecipata e solidale per accompagnare i ragazzi nel rientro in classe per permettere a un bambino in più di iniziare la scuola con il piede giusto e lo zaino pieno”.