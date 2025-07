Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e lavoro nero: tutto nascosto dietro un centro massaggi ben frequentato nel centro di Pontedera (Pisa).

È quanto hanno scoperto le fiamme gialle pisane, che hanno denunciato un uomo di nazionalità cinese di 46 anni e sequestrato un immobile dove si praticavano prestazioni sessuali a pagamento da parte di giovani donne. I finanzieri della Compagnia di Pontedera hanno accertato che le donne, impiegate totalmente in nero nel centro benessere, fornivano prestazioni sessuali in favore dei clienti in cambio di pagamenti in denaro, mediamente cinquanta euro per singola prestazione. Attività illecite che avrebbero richiamato l’attenzione di molti, dal momento che l’afflusso di clienti nel centro era costante, con oltre 120 persone in un solo mese.

A seguito di perquisizioni locali e domiciliari, sono stati posti sotto sequestro alcuni smartphone, i proventi dell’attività illecita nonché i beni pertinenti al reato. È stata altresì acquisita la documentazione extracontabile, i cui approfondimenti di natura amministrativa hanno permesso il recupero a tassazione della base imponibile, anche di natura illecita. Oltre a ciò, le fiamme gialle hanno multato il titolare per l’impiego di un lavoratore in nero e per violazioni amministrative connesse ai corrispettivi giornalieri per oltre 40mila euro.