FIRENZE – Non ci sono ancora candidati ufficiali, ma la data delle elezioni regionali è ormai stata inquadrata. La Toscana, a meno di sorprese, andrà al voto il 12 ottobre.

Senza un election-day che chiami alle urne tutte le regioni interessati – come ha spiegato la premier Meloni non c’è tempo materiale per organizzarlo – i territorio procederanno in ordine sparso. Partiranno le Marche a fine settembre e poi si andrà avanti. Intanto gli schieramenti lavorano sulle candidature. Da una parte il centrosinistra procede senza strappi preparando il terreno a Eugenio Giani, ben disposto a non accelerare i tempi per evitare frenate brusche. Dall’altra pochi i dubbi su Alessandro Tomasi, ma la coalizione di centrodestra deve prima risolvere il problema del Veneto prima di andare avanti.