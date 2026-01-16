Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – I dati parlano chiaro sul calo delle nascite, ma la realtà quotidiana dei reparti ospedalieri non autorizza allarmismi.

All’indomani dell’appello del governatore Eugenio Giani e dell’assessora Monia Monni per alzare le soglie ministeriali dei punti nascita, arrivano i chiarimenti dei protagonisti. “Anche l’anno scorso i numeri erano al di sotto di quelli ritenuti necessari, però nessuno se ne era accorto”, spiega Flavio Civitelli, direttore del Dipartimento materno-infantile della Asl sud est, al Corriere di Siena.

L’accordo del 2010 stabilisce requisiti precisi per mantenere attivi questi servizi, ma prevede deroghe al Ministero, in particolare al Percorso nascita nazionale. Il problema accomuna i punti nascita di Nottola, Campostaggia e l’ospedale Le Scotte di Siena, dove la soglia sale a mille parti all’anno. “La questione riguarda tutta l’Italia – osserva Civitelli –. A Poggibonsi parliamo di poche unità, ma ora che si è insediato Gabriele Centini come nuovo direttore di Ginecologia e Ostetricia, sono convinto che le cose si sistemeranno presto”.

Il dirigente stempera i toni: “È totalmente fuori luogo parlare di chiusure. Abbiamo standard eccellenti e lavoriamo in rete con risultati importanti. Quindi, il servizio non può essere messo in dubbio e su questo siamo d’accordo sia con Giani che con l’assessora”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni: “La profonda crisi demografica che attanaglia il Paese da anni rende indispensabile una rivalutazione dei criteri ministeriali e un approccio diverso, non meramente numerico”. L’esponente dem si allinea alla Regione, sottolineando come al calo delle nascite – che non risparmia nessun territorio – si accompagni l’aumento dell’età delle neomamme. “Un quadro mutato, di cui siamo consapevoli. L’ipotesi di chiudere il reparto sarebbe inaccettabile per il territorio: un messaggio sbagliato prima di tutto verso donne e famiglie”.

