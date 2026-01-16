Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il dinamismo del settore residenziale italiano non si ferma: nei primi nove mesi del 2025 sono state stipulate 548.287 compravendite, con un balzo del 9,1% rispetto al 2024.

L’analisi di Abitare Co. evidenzia un trend positivo in 83 capoluoghi di provincia, con picchi record a Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%).

La Toscana si distingue come una delle regioni più vivaci, conquistando il secondo posto nazionale con un +14,1% e 37.111 compravendite. Tra i capoluoghi toscani, Grosseto guida la corsa con un +29,3%, seguita da Siena (+25,6%) e Massa (+21,3%). Solo Firenze, unica tra le otto città metropolitane, registra una lieve flessione del -2,2%, in controtendenza rispetto al +10% di Torino, leader del gruppo.

A livello regionale, l’Umbria domina con +15,5% (8.110 transazioni), tallonata proprio dalla Toscana e dal Friuli-Venezia Giulia (+14%, 7.828 compravendite). Crescita a doppia cifra anche per Lazio (+12,7%), Emilia-Romagna (+12,6%) e altre aree come Marche, Calabria, Piemonte, Veneto, Liguria e Lombardia.

