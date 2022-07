SIENA – “La vaccinazione ci sta proteggendo dalla malattia severa. Purtroppo, non ci protegge dall’infezione e quindi continueremo ad avere questi picchi di infezioni ma ormai ci stiamo convivendo e il Covid non ci fa più paura come prima”.

Lo ha detto ai giornalisti lo scienziato Rino Rappuoli a margine della presentazione dello smart lab di Gsk Vaccines di Siena. “Ormai il Covid è diventato una persona familiare – ha aggiunto Rappuoli – fa parte della nostra vita e non credo riusciremo a liberarcene. Però lo affrontiamo con uno spirito completamente diverso”. “I primi mesi del 2021 infettarsi era un pericolo di vita; oggi, grazie alle vaccinazioni, la gente in ospedale ci va molto meno, il pericolo di vita non c’è quasi più, le terapie intensive non sono più piene come una volta” ha concluso lo scienziato.