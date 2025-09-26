Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un nuovo spazio di incontro e riflessione pensato per chi vive la città fin dalle prime ore del mattino. Nasce “Rassegna stanca”, la rassegna stampa che la Feltrinelli di Stazione Santa Maria Novella di Firenze propone a partire dall’1 ottobre ogni mercoledì dalle ore 7.30 alle 8, nella zona bar della libreria.

Un format che si rivolge in particolare a pendolari e viaggiatori, a quanti si trovano a impegnare parte del proprio tempo nelle stazioni ferroviarie in attesa del treno, per offrire un momento di pausa culturale.

Alla conduzione, la giornalista fiorentina Carolina Natoli a cui è affidato il compito di commentare le principali notizie del giorno tratte dai quotidiani locali e nazionali, analizzando i punti di forza e le criticità del racconto giornalistico in Italia e all’estero. Ciascun incontro si conclude poi con il consiglio di due libri per approfondire argomenti e temi toccati attraverso la lettura delle notizie.

Un’occasione per iniziare la giornata con uno sguardo informato e stimolante, accompagnato da un caffè. Cinque gli appuntamenti previsti per ottobre, i mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29. Un’iniziativa pensata per trasformare la stazione in un luogo di cultura diffusa e di dialogo, capace di rendere più vivo e partecipato il tempo dell’attesa e del viaggio.

