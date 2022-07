FIRENZE – Non si trova e al momento non si sa dove sia Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l’omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni a Lloret de Mar in un pestaggio, non si è presentato stamattina all’udienza per la carcerazione al Tribunale Provinciale di Girona.

“Il suo difensore non sapeva dire nulla al giudice, non sapeva dove fosse il suo assistito, non ha esibito né certificati medici né altre giustificazioni. Ora in pratica è un latitante” ha spiegato il legale della famiglia Ciatti, avvocato Agnese Usai. Per il ceceno è stato emesso un mandato di cattura europeo.