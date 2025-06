Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – L’affluenza dei votanti per i 5 quesiti referendari, alle 23, è di circa il 22%. Lo comunica il Ministero dell’Interno. I seggi si sono chiusi alle 23 e riaprono questa mattina alle 7 fino alle 15.

Minimo lo scarto dei votanti tra i 5 quesiti referendari. Alle 23, hanno votato per il primo sul lavoro, quello per il reintegro dei licenziamenti illegittimi, il 22,4%. Al secondo, quello su licenziamenti e limite indennità, il 22,37%. Al terzo, quello per la tutela dei contratti a termine, il 22,40%. Al quarto, quello per la responsabilità degli infortuni sul lavoro, il 22,36%. Al quinto, quello sulla cittadinanza il 22,24%.

La Regione dove si è votato di più per i referendum è la Toscana con il 29,9%. Seguita a ruota dall’Emilia Romagna con il 28,76%. Tra le più astensioniste, invece, il Trentino Alto Adige con il 16,13%, la Calabria con il 16,25% e la Sicilia con il 16,48%. Tra le più attive anche la Liguria con il 25,42%.