CHIANCIANO TERME – L’obiettivo è il rilancio di Chianciano Terme come meta turistica. Attraverso una proposta di legge, approvata dalla giunta regionale.

Dopo il via libera del Consiglio regionale, ci sarà la possibilità di assegnare al Comune di Chianciano Terme un contributo straordinario fino a un massimo di 3 milioni e 900mila euro finalizzato all’acquisto di alcuni beni immobili di proprietà della società in liquidazione Chianciano Immobiliare spa. I beni in questione sono il Parco Acquasanta, comprensivo del Salone Nervi, del Salone della Mescita, della Sala Fellini e di altre pertinenze, a esclusione delle terme sensoriali.

“Con questo atto, Chianciano può guardare al futuro con maggiore ottimismo e rilanciarsi come meta strategica nel sistema turistico-termale della Toscana”, hanno sottolineato il presidente regionale Eugenio Giani e l’assessore Leonardo Marras.