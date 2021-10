In passato sarebbero servite tanti diversi computer, potenti, con programmi dalle grandi prestazioni. Pure costosi, alla fine. La ‘nuvola’ viene in soccorso e Anci Toscana, l’associazione dei Comuni, e la Regione hanno deciso pertanto di investire su un progetto di condivisione e open-source, utilizzando cioè software libero e con grande attenzione alla protezione dei dati personali, così come chiesto dalla stessa normativa europea sulla privacy. Lo stanno già sperimentando ed un assaggio delle opportunità offerte è stato dato oggi all’Internet festival di Pisa, la quattro giorni diffusa attraverso tutta la città che si inaugurata ieri e che proseguirà, tra conferenze, incontri, esibizioni e momenti pure di svago, fino a domenica. Un festival, giunto alla sua undicesima edizione e da sempre promosso e sostenuto dalla Regione, tornato, almeno in parte, quest’anno anche in presenza e che non è solo mostra ed esibizione di nuove tecnologie ma che affronta ugualmente temi etici e legislativi legati alla Rete e al digitale, in modo piano ma sempre rigoroso, con l’alta ricerca toscana, dall’Università di Pisa al Cnr, impegnata a spiegare il proprio lavoro ed indagare i tanti futuri possibili.

Di droni, che hanno pure spiccato un volo sulla città e lo faranno di nuovo domani (condizioni meteo permettendo), si è parlato alla Loggia dei Banchi nel centro della città a ridosso dell’Arno, occupata in questi giorni dagli stand, tra gli altri, della Regione e di Legambiente, Domani, sabato 9 ottobre, il bis (stesso luogo) dalle 15.30.

Assessore Ciuoffo: «Nuove tecnologie possono aiutare la pubblica amministrazione»

«Le nuove tecnologie e il digitale possono aiutare la pubblica amministrazione ad ottimizzare i costi, ridurre i tempi di intervento e rafforzare, come nel caso dei sopralluoghi, la protezione e sicurezza del proprio personale – sottolinea l’assessore all’innovazione della Toscana, Stefano Ciuoffo – I droni ne sono un esempio e con questo progetto, sostenuto assieme ad Anci, saremo nelle condizioni di formare il personale della pubblica amministrazione affinché sappia utilizzare questi strumenti al pieno delle loro potenzialità. Da soli, senza ricorrere a soggetti esterni».

La Toscana, anche in questo, ha fatto da apripista. «Siamo stati i primi in Italia a promuovere un programma di formazione per gli enti locali sull’uso dei droni– afferma il presidente dell’Anci regionale e sindaco di Prato, Matteo Biffoni – Come associazioni siamo particolarmente attenti al tema dell’innovazione, che vedrà a breve i Comuni coinvolti nei processi di cambiamento tecnologico del Pnnr. Vogliamo – conclude – anticipare i bisogni delle amministrazioni attraverso azioni concrete, che sfruttino le potenzialità dei nuovi strumenti innovativi».

Vagnoli: «Progetto che offre agli enti l’opportunità di sperimentare questa piattaforma cloud»

«L’uso della tecnologia dei droni è complementare alle attività ordinarie – aggiunge Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e referente innovazione di Anci Toscana – e questo grazie agli aspetti di efficientamento, sicurezza e maggior risparmio, specie in applicazioni pratiche. Per questo abbiamo messo appunto, insieme alla Regione, un progetto che offre agli enti l’opportunità di sperimentare questa piattaforma cloud».