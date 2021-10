FIRENZE – Tommaso Sacchi, attuale assessore comunale alla cultura di Firenze, verso il ruolo di assessore alla cultura al Comune di Milano. L’annuncio dovrebbe arrivare nella giornata di domani direttamente dal sindaco rieletto Giuseppe Sala, che in queste ore sta formando la nuova giunta meneghina.

Al momento non sono state presentate dimissioni formali in Palazzo Vecchio da Sacchi che, peraltro, è in partenza per una missione istituzionale col Comune di Firenze a Dubai insieme al sindaco Dario Nardella. La missione dovrebbe essere l’ultima di Sacchi da assessore comunale fiorentino.