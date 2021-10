FIRENZE – «Sono felice di questa nomina e ringrazio il sindaco Beppe Sala per aver riposto la fiducia nella mia persona. Lavorare per Milano, la mia città, nei prossimi anni sotto la guida del sindaco Sala, sarà un onore e motivo di orgoglio». Lo ha detto l’assessore Tommaso Sacchi dopo la nomina ad assessore alla Cultura conferitagli dal sindaco di Milano.

Leggi Tommaso Sacchi lascia Firenze e diventa assessore alla cultura di Milano. Sabato è atteso l’annuncio

«Ringrazio il sindaco Dario Nardella per avermi dato la possibilità di costruire insieme a lui un progetto politico e culturale straordinario e in continua evoluzione – ha continuato Sacchi -. È stato un privilegio essere al servizio di Firenze, città che non dimenticherò mai, e promuoverne senza sosta la cultura e le reti internazionali. Ho avuto dal sindaco Nardella un incarico importante, che mi ha dato tanto e che ho affrontato con grande impegno. Il mio lavoro per Milano inizierà appena si insedierà la nuova giunta – ha aggiunto l’assessore – e sono pronto a raccogliere le sfide del nuovo incarico. Affronterò questo nuovo impegno con entusiasmo, ma con la consapevolezza che avrò molto da imparare. Spero di essere all’altezza. Ho sentito nelle scorse ore il sindaco Sala e gli ho dato la mia massima disponibilità per una partenza immediata al servizio della città – ha concluso Sacchi -. Il mio incarico di assessore a Milano arriva dopo un’intensa esperienza politica e amministrativa a Firenze e rappresenta senza dubbio un ulteriore tassello del progetto di unione e collaborazione tra le due città, così come i sindaci Sala e Nardella si sono detti a più riprese e anche nei colloqui più recenti».