FIRENZE – Dal Rinascimento al Novecento, in musica. È un viaggio nei secoli e nei generi quello che l’organista polacco Roman Perucki, propone mercoledì 13 ottobre (ore 21) all’Auditorium della Fondazione CR Firenze, nell’ambito del festival “I mercoledì musicali dell’organo e dintorni”.

Il concerto

Perfetto il maestoso organo Tamburini dell’auditorium per esaltare un programma così variegato, che abbina nomi imprescindibili della letteratura organistica europea a compositori che incarnano l’animo della musica polacca. Dal tardo barocco di Daniel Magnus Gronau al tardo romanticismo di Mieczyslaw Surzynski – a cui Perucki ha dedicato anni di studi – , l’ultimo alfiere della musica rinascimentale Jan Pieterszoon Sweelinck, l’estro improvvisativo e la solennità di Louis Vierne e, immancabile, Johann Sebastian Bach, di cui viene proposto, tra gli altri, il “Preludio e fuga in mi bemolle maggiore, BWV 552”.

Allievo di Leon Bator, Roman Perucki è direttore del più antico festival per organo della Polonia oltre che organista ufficiale della Cattedrale di Oliwa. Ha all’attivo oltre 2500 concerti in tutto il mondo ed è stato insignito del Premio Speciale per la Cultura, tra le massime onorificenze del suo Paese. Vanta inoltre la menzione “Pro Ecclesiae et Pontefice” concessa dalle autorità del Vaticano.