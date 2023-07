FIRENZE – Si rinnova la sinergia tra Regione e Comuni montani. E’ stata aperta dal governo toscano la nuova procedura per il finanziamento alle aziende che firmeranno i ‘Patti di comunità’.

Un’azione che va nel segno della strada tracciata da Anci Toscana, che aveva chiesto di proseguire questa attività, prevista del bando ‘Custodi della Montagna’. “Un altro risultato positivo per Anci Toscana – ha affermato Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e coordinatore della Consulta per la Montagna di Anci Toscana – Fin dall’esordio del provvedimento ci siamo fortemente impegnati per fornire supporto e accompagnamento nei confronti dei Comuni montani interessati, tramite lo Sportello Montagna. Ci auguriamo di proseguire ulteriormente su questa strada di collaborazione con la Regione, che ha dato davvero ottimi frutti”.

Anci si era fatta portavoce nei confronti della Regione della necessità di riaprire l’accesso all’opportunità dei Patti, non interamente sfruttata sia per aspetti procedurali a tratti complessi, sia per il suo carattere innovativo: le imprese infatti vengono messe in stretta relazione con le amministrazioni comunali per realizzare attività di interesse pubblico, come appunto la cura del territorio e del bosco e le attività di carattere sociale.