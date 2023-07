SIENA – Gli occhi avrebbero dovuti essere tutti sul tufo di piazza del Campo. Invece, un uomo di 51 anni, proveniente da Firenze, ha ritenuto più “interessante” scattare foto a giovanissime ragazze.

In particolare, puntare l’obiettivo al di sotto della gonna di una turista straniera. L’autore, al termine del Palio, è stato fermato dagli uomini della Guardia di finanza, che avevano notato l’accaduto. La ragazza ha poi denunciato l’episodio, sporgendo quindi querela. L’uomo è stato quindi trasferito in questura, dove i controlli sul cellulare hanno portato alla scoperta di nuove immagini compromettenti, realizzate nei giorni precedenti.

Conclusi gli accertamenti, veniva prima deferito per il reato di produzione e detenzione di materiale pedopornografico, e, successivamente, il questore Pietro Milone decretava il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio comunale per tre anni. Una misura legata all’apposita natura del viaggio verso Siena e ad alcune vicende precedenti, considerato che la polizia aveva già indagato sul suo conto per condotte in danno di persone vulnerabili.