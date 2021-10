CASOLE D’ELSA – All’asta dipinti e arredi del relais a 5 stelle La Suvera a Casole d’Elsa (Siena), antica residenza papale. La vendita, curata da Aste Bolaffi, è in programma il 21 ottobre allo Spazio Bolaffi a Torino; la società che gestiva il relais è stata dichiarata dal Tribunale di Siena il 14 novembre 2018.

«Nel catalogo d’asta, composto da opere dal XVIII al XX secolo, spiccano il letto da campo del duca di Genova color blu e oro con l’insegna di San Giorgio, e quello apparso nel film “L’innocente” di Luchino Visconti, ma anche sedie e mobili ottocenteschi realizzati a Roma, in Toscana e in Francia, e dipinti piemontesi del Settecento» si legge in una nota della casa d’aste.

I vip al relais

Nel relais hanno soggiornato numerosi ospiti illustri tra cui il Papa emerito Joseph Ratzinger, quando era cardinale; Alain Ducasse, chef che ha collezionato 21 stelle Michelin; Lucio Dalla e lo stilista Ralph Lauren.

All’asta per la terza volta anche l’immobile

Il giorno prima dell’asta torinese, a Siena si terrà il terzo incanto per l’immobile del relais con base d’asta 8.196.637 euro, composto da 40 locali, 5 bagni, 10mila metri quadri commerciali e 20 ettari di terreno.

I proprietari

I primi proprietari del relais furono gli Ardengheschi; verso la metà del XVI secolo il nobile senese Pandolfo Petrucci donò la proprietà a papa Giulio II della Rovere che lo fece trasformare da austera fortezza in villa rinascimentale circondata da un ampio parco. Da Niccolò della Rovere, nipote di Giulio II, la proprietà passò poi ai Chigi di Siena e, dopo una serie di successioni, fu acquisita dai marchesi Ricci Paracciani che ne sono stati gli ultimi proprietari.