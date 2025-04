Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Una provocazione in perfetto stile Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva si è detto pronto a fare la propria parte per sostenere il Maggio Musicale, chiamando in causa il governo.

“Alla prima del Maggio Musicale Fiorentino il sottosegretario alla cultura Mazzi ha detto che io devo dare una percentuale dei diritti d’autore del libro ‘L’Influencer’ a Giorgia Meloni. Credo non abbia letto il libro, se no non lo direbbe – ha detto l’ex premier -. Ma davanti alla sindaca di Firenze Funaro e al senatore di Fratelli d’Italia Marcheschi ho accettato il patto: io do il 10% dei diritti d’autore del libro a Fratelli d’Italia, con regolare bonifico e il sottosegretario si è impegnato ad aumentare il 10% dei fondi del governo per il Maggio. Cosa non si fa per la propria città, a fine anno vedremo se saranno di parola”.

