FIRENZE – Il memoriale degli italiani ad Auschwitz sarà di nuovo fruibile. I lavori negli spazi dell’Ex3 di Firenze si sono conclusi e oggi sarà firmato un protocollo per la gestione e la valorizzazione.

Vi partecipano Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato, Aned (associazione nazionale ex deportati), Fondazione “Museo e centro di documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana”. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani, il presidente nazionale dell’Associazione nazionale ex Deportati (Aned) Dario Venegoni, e Ugo Caffaz, consigliere per le politiche per la Memoria dell’assessora Nardini, Matteo Biffoni, sindaco di Prato.