PISTOIA – Sostenere lo sviluppo del territorio pistoiese attivando collaborazioni con università e centri di ricerca è l’obiettivo del nuovo bando ‘Ricerca e innovazione’ con il quale Fondazione Caript mette a disposizione complessivamente 425mila euro.

Di queste risorse, 300.000 euro sono per progetti di ricerca scientifica che possono riguardare uno o più settori tra quelli stabiliti dal Consiglio europeo della ricerca: scienze sociali e umanistiche, scienze fisiche chimiche e ingegneristiche, scienze della vita. I progetti, della durata di 12 o 24 mesi, devono essere realizzati da ricercatori under 40 e devono avere una ricaduta sul territorio della provincia di Pistoia. Inoltre, grazie al rinnovato sostegno di Intesa Sanpaolo, sono destinati 125mila euro a progetti di ricerca applicata all’innovazione aziendale (durata 12 o 24 mesi) da realizzare insieme a imprese o consorzi tra imprese che hanno sede o che operano in provincia di Pistoia.

“Consideriamo la formazione e la ricerca – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – una delle principali leve per lo sviluppo del nostro territorio perché il trasferimento delle conoscenze scientifiche al sistema produttivo è fondamentale per renderlo più competitivo”.

“Dare sostegno al bando che la Fondazione Caript dedica alla ricerca e all’innovazione è motivo di orgoglio ed espressione di vicinanza al territorio pistoiese e ai giovani che in questi luoghi crescono e impostano la propria vita personale e professionale”, commenta Tito Nocentini, direttore regionale per Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo. Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con altri enti – si spiega -, possono richiedere contributi per la ricerca scientifica da destinare ai giovani ricercatori purché si tratti di piani che diano ricadute su Pistoia e la sua provincia. I contributi, che sono per assegni di ricerca, possono coprire sino al 75% del loro costo. L’importo massimo che può essere concesso per ogni assegno è di 24.800 euro per ogni anno di svolgimento del progetto. Lo stesso vale per la ricerca applicata.