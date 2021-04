BAGNO A RIPOLI – Tamponi rapidi offerti a tutti gli studenti di Bagno a Ripoli (Firenze) che torneranno in classe dopo le vacanze di Pasqua.

2.600 gli alunni coinvolti

Il Comune spiega in un anota che a partire da lunedì 12 aprile i test rapidi anti-Covid saranno offerti a tutti gli studenti degli istituti comprensivi ripolesi Caponnetto e Mattei e della scuola Santa Maria all’Antella, per rientrare alla didattica in presenza nella massima sicurezza possibile dopo le festività pasquali. In totale saranno circa 2.600 gli alunni coinvolti, oltre al personale scolastico, docenti e personale tecnico amministrativo. Il nuovo screening organizzato dal Comune è reso possibile grazie al fondamentale contributo di Menarini Diagnostics, che ha donato 2.200 test antigenici, che andranno ad aggiungersi a quelli già in disponibilità dell’amministrazione. Anche stavolta lo screening sarà effettuato grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio (Croce rossa di Bagno a Ripoli, Fratellanza Popolare di Grassina, Misericordia di Antella) e l’adesione ai test sarà su base volontaria, previo consenso delle famiglie. In caso di tampone rapido positivo, verrà effettuato subito anche il tampone molecolare ed inviata segnalazione alla Asl e al medico di famiglia.

Sindaco Casini: «Dare la priorità alla scuola vuol dire tutelare il futuro della nostra comunità»

«Stiamo facendo uno sforzo importante – commenta il sindaco Francesco Casini – per garantire il rientro sui banchi di scuola nella massima sicurezza e tranquillità per le famiglie. Dare la priorità alla scuola vuol dire tutelare il futuro della nostra comunità e in questo la nostra amministrazione comunale vuole continuare a rappresentare un modello da seguire. Un ringraziamento di cuore a chi ci sostiene in questo percorso con un contributo fondamentale: a Menarini per la donazione dei test antigenici, e alle associazioni di volontariato che li eseguono materialmente con professionalità e in totale sicurezza».