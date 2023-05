PIOMBINO – Arriverà stasera il secondo carico di gas a Piombino (Livorno). A portarlo la nave greca Maran Gas Kalymnos, che effettuerà il riempimento della Golar Tundra.

Servirà per completare i test di collaudo dell’impianto del rigassificatore. Come da ordinanza della capitaneria sarà applicato il solito dispositivo di sicurezza e prima di effettuare l’ingresso in porto si attenderà l’uscita dell’ultimo traghetto diretto all’isola d’Elba. La nave greca, come fanno sapere dalla guardia costiera, è previsto che rimarrà a Piombino un paio di giorni, fino al 24 maggio, quando sempre nella tarda serata riprenderà il largo.