PIOMBINO – “Governo e maggioranza dicono no alle opere compensative per Piombino”. Secondo Simona Bonafè, deputata del Pd, “l’emendamento che prevedeva norme e risorse specifiche per promuovere il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale del territorio è stato infatti respinto dalla Commissione Bilancio di Montecitorio”.

A presentare la proposta, che intendeva riconoscere al territorio risarcimenti per il rigassificatore, era stata la stessa parlamentare in qualità di prima firmataria. “Il rigassificatore sarà fondamentale per la sicurezza energetica della Toscana e del paese ma andavano previste subito opere compensative per un territorio già in grave crisi dal punto di vista economico ed occupazionale – ha aggiunto -. La chiusura da parte del governo su questi temi è francamente inaccettabile, il Pd continuerà comunque a sostenere la necessità di garantire risorse adeguate e realizzare bonifiche ed opere per rilanciare l’area di Piombino”.