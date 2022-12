SIENA – La sfida per diminuire i tempi di attesa è lanciata. L’Aou Senese ha attivato il servizio “See and treat”, che punta a gestire con un percorso differente i casi meno gravi in arrivo al pronto soccorso.

Il programma è attivo nelle ore diurne, tutti i giorni della settimana, e si svolge in un ambulatorio dedicato adiacente al triage. Dopo questa fase che definisce il caso come trattabile con il See and Treat, l’utente viene immediatamente accolto nella zona dedicata, dove l’infermiere esegue l’accertamento e le necessarie prestazioni adeguate alla risoluzione del problema. Le problematiche di cui si occuperanno gli infermieri del See and Treat sono di natura otorinolaringoiatrica, dermatologica e traumatologica.

I protocolli prevedono anche la possibilità da parte dell’infermiere del See and Treat, se necessario, di avviare il paziente ai percorsi “Fast Track”, cioè un modello di risposta assistenziale alle urgenze minori che si presentano in pronto soccorso. Si applica a quei pazienti che presentano segni e sintomi riconducibili generalmente a situazioni di non urgenza che possono essere risolte dalla valutazione di un singolo specialista.

“Un significativo volume di casistiche degli accessi al Pronto Soccorso appartengono ai codici 4 o 5, cioè codici minori – ha affermato la direttrice sanitaria, Maria Francesca De Marco -. Fra questi alcuni casi presentano situazioni cliniche che possono essere risolte direttamente nella zona accoglienza/triage, evitando lunghe attese per gli utenti che presentano condizioni lievi e non urgenti all’arrivo in Pronto Soccorso. Una soluzione particolarmente utile soprattutto in periodi di sovraffollamento come quello in corso, a causa dell’aumento di casi covid, influenza e infezioni respiratorie”.