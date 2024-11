PIOMBINO – “Noi la nostra parte ed il nostro sostegno al Paese l’abbiamo dato però, basta. Ognuno si prenderà carico delle sue responsabilità”. Lo aveva anticipato il governatore Eugenio Giani.

Lo ha ribadito il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, chiarendo che la Toscana non andrà oltre l’impegno di 3 anni sulla permanenza del rigassificatore a Piombino (Livorno), a differenza da quanto dichiarato dal neogovernatore della Liguria, Marco Bucci.

“Il governo – ha aggiunto Mazzeo – non può fare come con i migranti pensando che siano degli oggetti, li mette sulle navi e li fa muovere per portarli nei porti che non sono governati dal centrodestra, non può fare che le questioni più complesse le lascia a carico del centrosinistra. Rapporti istituzionali significa rapporto reciproco e io sono convinto che il Governo la sua parte la farà ed il rapporto reciproco lo manterremo come sempre”.

