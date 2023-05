FIRENZE – Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, rilancia sulle compensazioni per Piombino dove, in giornata, incontrerà il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

“Io oggi avvio, come ho già fatto in questi giorni, la partita per le cosiddette compensazioni: che arrivi il prima possibile, con atto del governo, lo sconto sulle bollette per i cittadini e le imprese di Piombino”.

“Oggi provo soddisfazione – ha proseguito – a vedere la nave nel porto. Dicevano che era qualcosa di così grande che avrebbe scatenato anche un impatto, a me sembra che in quella banchina di trecento metri ci sia in assoluta armonia. Dicevano che i traghetti per l’isola d’Elba avrebbero avuto dei danni, o non sarebbero arrivati: delle fake news allucinanti: in realtà mi dicono che sui traghetti” per l’Elba “non solo non se ne risente per nulla, ma la gente si mette sul parapetto a fare il selfie o la fotografia alla nave di rigassificazione”.