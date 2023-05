Gli addetti scaricheranno solo una parte di Gnl contenuto nella gasiera, poi la nave uscirà dal porto di Piombino e rientrerà nelle settimane successive per completare le prove e i test dell’impianto. Tutte le navi dirette al terminal Fsru di Piombino, per ordinanza della capitaneria, possono entrare in porto dalle 22.50 o dalle 23 a seconda dei giorni, e comunque non prima della partenza dell’ultimo traghetto della sera diretto all’isola d’Elba e prima del primo traghetto della mattina. La stessa capitaneria, secondo il piano predisposto dalla questura di Livorno seguirà le operazioni effettuando i controlli a mare insieme alla guardia di finanza.