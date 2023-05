PIOMBINO – Per la nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto di Piombino (Livorno) “ieri è arrivata l’Aia (autorizzazione ambientale integrata), è stata firmata”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, e commissario per l’opera, Eugenio Giani, a Piombino per una conferenza stampa, alla quale prenderà parte anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, in occasione dei primi test di rigassificazione per la Golar Tundra.