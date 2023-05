FIRENZE – Domenica 7 e lunedì 8 maggio alle ore 21 l’Auditorium di Santo Stefano al Ponte in Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) a Firenze ospita i Solisti di Toscana Classica per un omaggio a Vivaldi.

Programma particolare, con in primo piano i concerti per violini, oboe, flauto e basso continuo composti dal “prete rosso”. Pagine segnate da straordinarie elaborazioni armoniche, come “Concerto per oboe, archi e basso continuo RV 454”, il “Concerto per violini, archi e basso continuo RV 510”, il “Concerto per fagotto, archi e basso continuo RV 498” e il “Concerto per flauto, archi e basso continuo RV 428”. Parte del programma attinge alla raccolta “L’estro armonico”, con cui Vivaldi si impose al pubblico europeo.

La formazione allinea prime parti e solisti dell’Orchestra Toscana Classica: Neri Nencini, Emma Lanza, Samuele Sapienza e Giacomo Heita Ferracci ai violini, Jacopo Lisanti al flauto, Davide Ancillotti all’oboe, Vincenzo Felicioni al fagotto.

Inizio concerto ore 21. Biglietto 15/10 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp – www.toscanaclassica.com