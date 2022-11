PIOMBINO – Le operazioni sul rigassificatore hanno preso il via. Ieri si è svolta l’assegnazione delle opere di costruzione per le condotte del gas.

Sabato è previsto l’allestimento della banchina est nella darsena nord dove attraccherà la nave Golar Trunda. Da Snam sono state definite “fasi preparatorie”, mentre il cantiere vero e proprio partirà a fine novembre.

“È una notizia che non avremmo mai voluto apprendere – ha affermato il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari – ma che è logica conseguenza dell’autorizzazione concessa dalla Conferenza dei servizi presieduta dal commissario straordinario Eugenio Giani. Ferma restando la presentazione del ricorso all’autorità giudiziaria al quale la task force del Comune sta lavorando, adesso è arrivato il momento di gestire la contropartita che Snam per legge deve alla città per compensare i lavori che si appresta ad eseguire”.

A questo proposito la volontà del sindaco è di trattare direttamente con l’azienda, aprendo un tavolo dedicato e separato da quello della Regione.