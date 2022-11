ASCIANO – Nella settimana in cui si svolge la manifestazione #ioleggoperchè il Comune di Asciano, in collaborazione con le insegnanti, ha inaugurato la Biblioteca della scuola primaria A. Cassioli. L’amministrazione Comunale ha voluto inaugurare una vera e propria biblioteca arredando l’aula in modo da ospitare tutti i libri raccolti negli anni di adesione all’iniziativa “Io leggo perché”. Durante l’inaugurazione la famiglia Gorelli ha donato dei testi appositamente scelti per gli alunni in ricordo del loro congiunto Mauro.

“Abbiamo aspettato due anni – commenta l’assessora Di Banella – ma l’occasione creata è importante: una donazione in occasione di una inaugurazione della biblioteca. I libri e la lettura sono libertà, formazione e indipendenza. Abbiamo voluto dare particolare rilevanza all’evento con una cerimonia ufficiale alla presenza dell’Amministrazione e del Preside Professor Bianchi affinché i nostri ragazzi percepissero l’importanza di una biblioteca e della possibilità per tutti di leggere. Un ringraziamento particolare va tutte le insegnati delle scuole del Comune di Asciano che curano con amore l’avvicinamento alla lettura dei nostri bambini”.

La famiglia si era messa in contatto con l’assessora Laura Di Banella nel 2020 ma, a causa della pandemia, la donazione era stata rimandata in attesa di momenti di normalità con i ragazzi che avrebbero potuto fruire di spazi diversi dalle sole aule e all’uso di libri.