PIOMBINO – La Golar Tundra può approdare nel porto di Piombino. La conferenza dei servizi ha concesso l’autorizzazione per l’installazione del rigassificatore.

Il Ruas e la Regione Toscana hanno espresso parere favorevole con prescrizioni; il Comune di Piombino ha espresso parere contrario. “Le nostre argomentazioni sono le medesime fin dall’inizio di questa vicenda – ha affermato il sindaco Francesco Ferrari – e non c’è ancora chiarezza sulle molte criticità che abbiamo sollevato. Ad oggi, si discute di una nave sulla quale sono in corso significative opere che ne modificheranno sostanzialmente l’assetto: quella che rischia di arrivare a Piombino non sarà la nave che è stata fin qui oggetto di studi e valutazioni”.

Per il primo cittadino manca poi una valutazione approfondita dei rischi: “Si continua a non affrontare i temi degli incidenti rilevanti, dell’impatto dell’impianto sulla salute pubblica e dell’operatività del porto una volta installato il rigassificatore. Tutte questioni profondamente legate alla sicurezza della città e dei cittadini che non possono continuare ad essere ignorate. Attendiamo l’udienza del Tar e, intanto, valuteremo con la Task force di legali e tecnici se impugnare anche questo ennesimo atto”.