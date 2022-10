FIRENZE – Governo batti un colpo. Ormai un ritornello quotidiano quando si parla di rincari energetici.

La conferma arrivata da Brenda Barnini, sindaco di Empoli e delegata Anci alla finanza locale. “E’ una situazione che si fa ogni giorno più insostenibile – ha affermato il primo cittadino -. I sindaci stanno cercando in ogni modo di risparmiare energia, partendo dalla riduzione dei tempi dell’illuminazione pubblica; e c’è già chi è dovuto intervenire con la forzata chiusura delle piscine comunali. E’ vero che negli ultimi anni si è investito in energie alternative, grazie ai piani di efficientamento energetico; e come Anci Toscana cerchiamo di aiutare i Comuni a risparmiare con il servizio di ‘accompagnamento’ al Cet, il Consorzio Energia Toscana; ma certo non basta. Chiediamo con urgenza al governo di intervenire, siano veramente preoccupati”.