SIENA – L’Assemblea di ANCE Siena ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali, eleggendo la nuova Presidenza, il Consiglio Generale e il Collegio dei Garanti Contabili per il prossimo mandato.

Il nuovo organigramma vede Giannetto Marchettini confermato alla guida come Presidente, affiancato da Fabio Tamagnini e Salvatore Cicero in qualità di Vicepresidenti. Andrea Tanzini ricoprirà il ruolo di Tesoriere, mentre Tiberio Pochini, Michele Cannoni e Giuseppe Renzo Carli sono stati nominati Consiglieri.

L’Assemblea ha inoltre rinnovato il Collegio dei Garanti Contabili, con Corrado Benocci eletto Presidente e Giuseppe Sangermano e Paolo Chiantini come membri.

“Ringrazio l’Assemblea per la fiducia rinnovata. Insieme al nuovo Consiglio Generale, lavoreremo con impegno per affrontare le sfide del settore edile, promuovendo innovazione, sostenibilità e crescita per le imprese del territorio. ANCE Siena continuerà a essere un punto di riferimento per il comparto, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le istituzioni e sostenere lo sviluppo economico della nostra comunità” ha detto il presidente Ance Siena Giannetto Marchettini.