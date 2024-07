LARDERELLO – La centrale geotermica di Valle Secolo, la più grande d’Europa, ha un aspetto tutto nuovo. Grazie a un restyling mirato, che si è concluso a inizio estate.

Il primo intervento, durato alcuni anni, ha riguardo un progetto di ibridizzazione delle torri di raffreddamento e poi di operazioni di upgrade tecnologico e revisione complessiva. L’ibridizzazione ha interessato i 16 moduli delle torri refrigeranti dei due gruppi di produzione: in sostanza, questa attività di grande innovazione tecnologica ha consentito di ridurre il “pennacchio” di vapore acqueo – che al termine del processo di produzione vede le torri condensare il vapore per ritrasformarlo in acqua e reiniettarlo nel sottosuolo, in modo da completare il percorso geotermico di economia circolare e rinnovabile –, annullando quindi quasi totalmente l’impatto visivo, e di rendere più efficiente il ciclo produttivo per effetto del maggior fluido restituito al serbatoio geotermico sotto la superficie terrestre.

Successivamente, il team delle Officine Larderello di Enel Green Power, composto da tecnici altamente specializzati – meccanici, elettrici, elettromeccanici, strumentisti, elettronici – ha lavorato per garantire la manutenzione di “livello costruttore” – ovvero il più complesso in termini tecnologici. Complessivamente, queste attività hanno coinvolto oltre 100 persone.