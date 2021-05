FIRENZE – E’ online da oggi sul sito web di Sviluppo Toscana, il bando della Regione che destina 4 milioni di euro al mondo della ristorazione, ovvero ristoranti, catering, bar, gelaterie, pasticcerie e simili, e ai loro fornitori.

Ristori fino a 2500 euro

Il bando offre ristori fino a 2500 euro a chi ha patito il calo degli affari dovuto a pandemia e lockdown, ed è aperto fino al 18 maggio: 800 ristoratori e altrettanti operatori di filiera, secondo la Regione, potranno beneficiarne con la dotazione finanziaria che sostiene il bando. Non ci sarà un clic day, ma una graduatoria ordinata in base al calo percentuale del fatturato o degli scontrini emessi nel 2020 rispetto al 2019: le perdite dovranno essere almeno del 30% anno su anno.

A chi si rivolge il bando

Il ristoro è rivolto a micro, piccole e media imprese (Mpmi) e professionisti: occorre operare in Toscana, non risultare in fallimento o liquidazione, essere tuttora in attività e in regola con gli obblighi contributivi quanto a previdenza ed oneri assicurativi oppure avere crediti certi nei confronti della pubblica amministrazione. Col primo bando uscito all’inizio dell’anno e rivolto al mondo della ristorazione, ma anche alle cosiddette imprese del divertimento, pub e discoteche, secondo la Regione sono state soddisfatte oltre 3.600 domande, tutte quelle presentate ed in possesso dei requisiti necessari, per 8,3 mln di euro erogati.

LEGGI https://www.agenziaimpress.it/coronavirus-da-regione-toscana-195-mln-di-contributi-a-fondo-perduto-per-bar-ristoranti-e-pasticcerie/