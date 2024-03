FIRENZE – Gli Uffizi strizzano l’occhio ai fiorentini. Con aperture serali il martedì (dalle 18.30 alle 21.30, a partire dal 26 marzo), in modo da venire incontro ai residenti.

Le altre novità riguardano gli ingressi speciali il lunedì, tradizionalmente il giorno di chiusura, e il biglietto smaterializzato, da maggio. “La smaterializzazione del biglietto – ha spiegato il direttore Simone Verde – fluidificherà l’ingresso dei visitatori in museo, andando a costituire il primo passo verso la liberazione del piazzale degli Uffizi da tutto ciò che lo ingombra. L’obiettivo è far risplendere di nuovo questo luogo in modo che torni ad essere ciò che era: il salotto della città ed uno dei luoghi più belli del mondo”.

Queste aperture ha aggiunto Verde, “sono state ideate per agevolare e incentivare in particolar modo i cittadini di Firenze a riappropriarsi e riscoprire il loro principale e più identitario museo, la Galleria degli Uffizi, mettendo a disposizione un orario più compatibile con le dinamiche e le esigenze di chi vive e lavora in città”.