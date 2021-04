SIENA – Il Tribunale di Siena ha accolto la richiesta di legittimo impedimento di Silvio Berlusconi.

La prossima udienza è in programma a Siena fra una settimana, il 22 aprile. La difesa dell’ex Premier, indagato per corruzione, all’inizio della seduta odierna aveva chiesto nuovamente il rinvio per legittimo impedimento dell’ex premier, perché ricoverato.