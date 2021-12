FIRENZE – Poche ore e poi il 2021 si chiuderà definitivamente. Un anno segnato ancora una volta dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e che, proprio in queste ultime settimane e giorni dell’anno, ha subito un’impennata nei contagi per via della nuova variante Omicron.

Una situazione che ha fortemente condizionato un anno che ha comunque visto, in Toscana, accadimenti di rilievo nazionale che segneranno, per la loro portata, il futuro di questi territori.

E allora con il Covid ancora protagonista ripercorriamo insieme, mese dopo mese, questo 2021 in Toscana affidando ad un’immagine simbolo ‘Hardship of Life’, (Siena Awards) in cui sono ritratti Munzir e Mustafa, il nostro augurio per un 2022 nel segno della speranza: da Volterra che non è riuscita a prendere lo scettro di Capitale italiana della cultura al Palio di Siena, annullato per il secondo anno consecutivo; dalla crisi della Gkn di Capi Bisenzio (Firenze) iniziata con il licenziamento di 442 operai al salvataggio in extremis da parte dell’advisor Borgomeo; sugli scudi anche l’economia: dalla fusione tra Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano e di Banca Terre Etrusche e di Maremma al fallimento della trattiva tra Tesoro e Unicredit per l’acquisizione di Mps. Ma anche la cronaca giudiziaria è stata fortemente protagonista: dall’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter a quella del camionista indagato per l’incidente in handbike occorso al campione paralimpico Alex Zanardi che poi, sotto Natale, è stato dimesso dall’ospedale per fare, straordinariamente, ritorno a casa.

E poi le visite a Firenze e Siena del generale Figliuolo e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ormai a fine del suo mandato. Ma la Toscana, in questo 2021, è finita nelle cronache anche per alcuni scandali: primo fra tutti quello delle infiltrazioni della ‘ndrangheta nello smaltimento di rifiuti illeciti con la presenza di keu nel sottosuolo e gli allarmi ambientali e quello per la salute di centinaia di persone. E poi la vicenda della collocazione del Deposito nazionale di scorie nucleari a due passi dalla Val d’Orcia. Dopo nove lunghi anni, ancora ombre sulla morte di David Rossi, l’ex capo area comunicazione di banca Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Nuovi elementi, grazie al lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta, sarebbero emersi. Infine, la politica e l’elezione in Parlamento di Enrico Letta. Il segretario dem, candidato alle suppletive per la Camera nel collegio di Siena e Arezzo, è tornato a Montecitorio con il 49,92% dei voti.

Gennaio Complimenti a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Ha vinto un sogno e noi non possiamo che esserne felici. Un progetto che sentiamo molto affine al nostro e che darà importanti opportunità culturali e di sviluppo a tutto il territorio che rappresenta, spesso sottovalutato e in grandi difficoltà. Auguri quindi di buon lavoro a Procida e di un luminoso futuro a tutte le città finaliste”.

Commenta così, il Comitato Volterra 2022, la sconfitta a candidata a Capitale della cultura italiana che è stata assegnata a Procida come annunciato dal Ministro della cultura Dario Franceschini. “Volterra non ce l’ha fatta ma per noi sarà la capitale regionale della cultura per il 2022” – aveva aggiunto il Governatore della Toscana Eugenio Giani.

LEGGI TUTTO Capitale cultura, Toscana sconfitta ma c’è già chi rilancia la candidatura Volterra-San Gimignano | Agenziaimpress.it

Febbraio I luoghi potenzialmente idonei per ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari in Toscana sono: Pienza-Trequanda in provincia di Siena e Campagnatico in provincia di Grosseto. È quanto emerge dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) pubblicata sul sito della Sogin. Le regioni italiane individuate come aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nucleare nazionale sono sette. Tra queste ci sono Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Per ogni territorio sono stati individuati i relativi comuni per un totale di 67 siti.

LEGGI TUTTO Cimitero scorie nucleari. Due siti idonei in Toscana. C’è anche Pienza. La mappa con tutte le località | Agenziaimpress.it

Marzo La Toscana abbandona la zona arancione e torna rossa. A deciderlo il Ministro della Salute Roberto Speranza dopo aver analizzato i numeri dei contagi e l’occupazione dei posti letto nella regione.

LEGGI TUTTO La Toscana torna rossa, governatore Giani: «Da lunedì il cambio di fascia» (agenziaimpress.it)

Aprile Il Tribunale di Siena ha accolto la richiesta di legittimo impedimento di Silvio Berlusconi. La prossima udienza è in programma a Siena fra una settimana, il 22 aprile. La difesa dell’ex Premier, indagato per corruzione, all’inizio della seduta odierna aveva chiesto nuovamente il rinvio per legittimo impedimento dell’ex premier, perché ricoverato.

LEGGI TUTTO Ruby ter. Accolta richiesta difesa Berlusconi: rinvio legittimo impedimento (agenziaimpress.it)

LEGGI TUTTO Processo Ruby ter, Berlusconi assolto a Siena perché il fatto non sussiste (agenziaimpress.it)

Maggio Siamo quasi a 28 milioni di somministrazioni In Italia. La Toscana sta facendo la sua parte. La Toscana era partita male, è inutile negarlo, ma con un dialogo costante con il presidente Giani e il lavoro sinergico oggi è tra i primi posti sui target importanti”. Lo ha detto Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, oggi a Firenze e poi a Siena. Nel pomeriggio il commissario farà visita all’hub di Siena del pala Mens Sana e poi ai laboratori di Toscana Life Sciences.

LEGGI TUTTO Vaccini, Figliuolo: Toscana partita male ma adesso è tra i primi posti (agenziaimpress.it)

Giugno A conclusione della due giorni di assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci di Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano e di Banca Terre Etrusche e di Maremma, svoltesi rispettivamente il 7 e l’8 giugno, le due compagini sociali hanno approvato a larghissima maggioranza, con il 98% dei voti favorevoli, il progetto di fusione che di fatto dà vita alla nuova “Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo”.

LEGGI TUTTO I soci dicono sì. Nasce Banca Tema Terre Etrusche Valdichiana Maremma (agenziaimpress.it)

Luglio Una doccia fredda terribile stamattina. La Gkn di Campi Bisenzio ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri dipendenti, assumendosi la responsabilità di un enorme danno sociale, lasciando senza lavoro 422 lavoratrici e lavoratori, oltre che economico con conseguenze nefaste per tutto l’indotto”.

LEGGI TUTTO Gkn manda a casa 422 lavoratori. Aperta procedura licenziamento collettivo (agenziaimpress.it)

Nessuna responsabilità del camionista nell’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi lo scorso anno durante la staffetta tricolore sulla provinciale tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Il Gip ha deciso l’archiviazione per l’incidente che vede come unico indagato per lesioni colpose l’autista del camion contro cui andò a scontrarsi Zanardi mentre percorreva con la sua handbike la strada statale 146.

LEGGI TUTTO Incidente Zanardi, il gip di Siena archivia l’inchiesta (agenziaimpress.it)

LEGGI TUTTO Natale a casa per Zanardi. La moglie Daniela: recupero lungo ma Alex è vero combattente (agenziaimpress.it)

Agosto Annullato il Palio di Siena del 16 agosto “in quanto non compatibile con l’emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore”. E’ quanto sancito dalla delibera approvata oggi all’unanimità in consiglio comunale; il 31 maggio stessa sorte era stata deliberata per il Palio del 2 luglio.

LEGGI TUTTO Palio di Siena, annullata la Carriera del 16 agosto. Decisione unanime (agenziaimpress.it)

Settembre Mi sento abbandonato, mi sento come quello che è stato sacrificato per la gloria di qualche altro che ha preso soldi non correttamente». Sono amarezza e sconforto a emergere nelle parole di Eligio Crocetti, imprenditore agricolo di Castelfiorentino che svolge la sua attività proprio a ridosso di quel V lotto della Sr429 finito agli onori della cronaca per l’inchiesta della Dda di Firenze sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta in Toscana.

LEGGI TUTTO Inchiesta ‘ndrangheta in Toscana, la testimonianza dell’agricoltore. (agenziaimpress.it)

Ottobre Enrico Letta dopo sei anni torna in Parlamento. Il segretario democratico è stato eletto nel Collegio Toscana 12 alle elezioni suppletive con il 49,92% dei voti (33.391). Si ferma al 37,83% il candidato unitario del centrodestra Tommaso Marrochesi Marzi (25.303 voti).

LEGGI TUTTO Enrico Letta torna in Parlamento. Eletto con il 49,92% dei voti. Centrodestra si ferma al 37,83. E’ completamento mia formazione politica | Agenziaimpress.it

Nonostante l’impegno profuso da entrambe le parti, UniCredit e il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicano l’interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena».

LEGGI TUTTO Mps, ora è ufficiale. Unicredit e Mef interrompono i negoziati (agenziaimpress.it)

Novembre Mattinata senese per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha prima presenziato all’inaugurazione del 781esimo anno accademico dell’Università e poi, in forma privata, ha visitato i laboratori di Toscana Life Sciences.

LEGGI TUTTO Mattarella a Siena città dei vaccini: «Affidiamoci alla scienza» (agenziaimpress.it)

LEGGI TUTTO Presidente rimanga al suo posto. I cittadini salutano Mattarella (agenziaimpress.it)

LEGGI TUTTO Il Presidente Mattarella a Siena, «Pnrr? Servirebbe studio» (agenziaimpress.it)

Dicembre “La telefonata della Santanchè è uno dei punti che costituiscono un mistero, ci sono contrasti di opinioni ed informazioni e noi abbiamo disposto una perizia. E’ nostra intenzione capire se quei 38 secondi che da un tabulato risultano a chiamata risposta corrispondano invece a chiamata non risposta”.

LEGGI TUTTO Morte David Rossi. Perizia tecnica sul traffico telefonico del manager Mps (agenziaimpress.it)

LEGGI TUTTO Morte David Rossi. Una giornata di rilievi in Rocca Salimbeni (agenziaimpress.it)

Qf Spa (Gruppo Borgomeo) comunica di aver acquisito il 100% di Gkn Driveline Firenze. “Fine del rischio licenziamenti. L’azienda ritira la messa in liquidazione. Viene ritirata l’impugnazione contro il ricorso vinto dai sindacati sulla vecchia procedura di licenziamento”. E’ quanto si afferma in una nota a firma del presidente Francesco Borgomeo.

LEGGI TUTTO Gkn, posti di lavoro salvi. Borgomeo ha acquisito il 100% di Driveline. Nasce Qf spa (agenziaimpress.it)